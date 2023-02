Intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania deja a 116 personas liberadas

Las autoridades ucranianas informaron hoy de la liberación de 116 soldados y miembros de las fuerzas de seguridad de su país en un intercambio de prisioneros con Rusia, grupo en que se incluyen "defensores" de Mariúpol, Jersón y Bajmut.

"Hemos logrado devolver a nuestra gente, nuestros héroes", informó a través de su cuenta en Telegram el jefe de la oficina del presidente, Andriy Yermak.

De acuerdo con esa fuente, en el grupo se encuentran 87 soldados de las fuerzas armadas, mientras que el resto son miembros de la policía nacional, del servicio de guardia de fronteras y de los servicios de emergencias.

Junto a la liberación de estos soldados, en la operación se devolvieron a Ucrania los cuerpos de dos voluntarios extranjeros muertos, identificados como Christopher Matthew Perry y Andrew Tobias Matthew.

Another big POWs swap. We managed to get back 116 of our people. Those are the defenders of Mariupol, Kherson partisans, snipers from Bakhmut vicinities, and other heroes of ours. pic.twitter.com/DQFtjPC4E6 — Andriy Yermak (@AndriyYermak) February 4, 2023

El Ministerio de Defensa de Rusia anunció anteriormente el intercambio de 63 prisioneros de guerra rusos, el segundo en lo que va de año, por mediación de los Emiratos Árabes Unidos y sin concretar el número de soldados ucranianos repatriados.

Rusia reivindica avances en regiones ucranianas

El Ministerio de Defensa de Rusia reivindicó hoy avances en las regiones de Járkov y Donetsk, en el este de Ucrania, donde habrían ocupado "posiciones más ventajosas".

"A consecuencia de las acciones ofensivas de las unidades de la agrupación 'Zapadni' (Occidental) el enemígo fue expulsado de las inmediadiones occidentales de la localidad Dvurechoe, en la región de Járkov", declaró el portavoz de Defensa, Ígor Konashénkov.

Según el mando ruso, la aviación y la artillería rusa martillearon la 92 brigada motorizada del Ejército ucraniano en la localidades Krojmalne y Berestove.

"Fueron aniquilados más de 30 militares ucranianos, dos blindados y tres automóviles", señaló Konahsénkov.

Además, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que el Ejército continuó su avance en la dirección de Limán, en Donetsk, causando pérdidas entre los militares ucranianos.

"En el marco de las acciones ofensivas de las unidades de la agrupación Sur en la dirección de Donetsk, fueron ocupadas posiciones más Ventajosas", indicó Konashénkov.