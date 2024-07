Más legisladores demócratas piden a Biden renunciar a la candidatura tras rueda de prensa

Tres legisladores demócratas le pidieron a Joe Biden que se retire de la candidatura de su partido a las elecciones, inmediatamente después de que el presidente de Estados Unidos diera su primera rueda de prensa en solitario en casi un año.

Los congresistas de la Cámara de Representantes Eric Sorensen, Scott Peters y Jim Himes publicaron comunicados reconociendo la labor de Biden en su mandato, pero solicitándole que abra paso a un liderazgo distinto de cara a las presidenciales.

Debemos presentar al candidato más fuerte posible ya no creo que ese sea.Jim Himes.

Con ellos, ya son 17 congresistas del propio partido del presidente los que han expresado públicamente su deseo de que sea otro candidato quien se enfrente al expresidente Donald Trump en noviembre.

Joe Biden’s record of public service is unrivaled. His accomplishments are immense. His legacy as a great president is secure.



He must not risk that legacy, those accomplishments and American democracy to soldier on in the face of the horrors promised by Donald Trump. pic.twitter.com/FMMrTK8pb8 — Jim Himes 🇺🇸🇺🇸🇺🇦🇺🇦 (@jahimes) July 12, 2024

Y es que, en los próximos días, se espera una avalancha de más voces demócratas en contra de una candidatura de Biden.

Según adelantó la cadena estadounidense CBS, "docenas" de legisladores están planeando de manera "coordinada" publicar declaraciones haciendo un llamado al mandatario, de 81, para abandonar sus aspiraciones a las reelección.

My statement on the presidential race. pic.twitter.com/bmjlp06psd — Eric Sorensen (@ERICSORENSEN) July 12, 2024

Los líderes del partido demócrata habrían pedido ayuda al expresidente Barack Obama y a la expresidenta de la Cámara Baja Nancy Pelosi para convencer a Biden de que se haga a un lado, según informaron fuentes demócratas a la cadena CNN.

Los dos pesos pesados de la élite del partido azul han ya mantenido conversaciones sobre el tema, pero no están seguros sobre cómo proceder, destacó el medio.

Biden reiteró que seguirá con su campaña

En la rueda de prensa de este jueves, en el marco de la cumbre de la OTAN que terminó en Washington, Biden se atrincheró aún más: reiteró que seguirá con su campaña, rechazó tener problemas de salud o estar débil y aseguró que hasta los líderes de la alianza le han pedido que se quede para vencer a Trump.

Pese a su insistencia, dos lapsus verbales -uno durante una comparecencia con los líderes de la OTAN y aliados y otro en su primera rueda de prensa en solitario desde noviembre- no ayudan a despejar las dudas sobre su capacidad de gobernar cuatro años más, hasta cumplir los 86 años, si gana las elecciones.

Siguen los errores de Biden: confunde a Zelenski con Putin y a Harris con Trump

Primero, Biden introdujo al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, como "presidente Putin" y al inicio de su rueda de prensa se refirió a la vicepresidenta Kamala Harris como "vicepresidente Trump".

Trump no perdió el tiempo y, antes incluso de que terminara la comparecencia de Biden, ya se estaba burlando del demócrata en la red social Truth.

"Qué gran trabajo, Joe", escribió el republicano junto a un clip que muestra uno de los lapsus del presidente en la conferencia, donde confundió a Harris con Trump.

"El corrupto de Joe tiene un caso grave del síndrome del trastorno Trump", escribió el político y se refirió a las declaraciones de Biden como una "rueda de prensa de hombrecito".

A esta altura de su mandato presidencial, Biden ha celebrado menos ruedas de prensa que cualquier otro presidente desde Ronald Reagan en la década de 1980.

Según el recuento de la Universidad de California en Santa Bárbara, Biden ha dado 36 ruedas de prensa desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2021, mientras que Trump en sus cuatro años en la Presidencia dio 88.