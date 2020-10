Mexicanos en EU, factor clave en elecciones presidenciales

Las elecciones están en su recta final y hoy más que nunca se vive un clima de incertidumbre en el que las minorías se vuelven claves para elegir al presidente de Estados Unidos.

Una de ellos son los hispanos y dentro de este grupo se encuentran los mexicanos, cuyo rol en la sociedad estadounidense se ha ido solidificando y tomando una posición capaz de desequilibrar la balanza y marcar la diferencia.

El papel del mexicano sí es importante en algunos estados, los catalogadas como estados clave o estados columpio, donde el control de un partido no está definido, así lo considera Jorge Santibañez, presidente fundador de Mexa Institute, un organismo sin fines de lucro que estudia el papel de las comunidades mexicana e hispano en Estados Unidos.

En entrevista para El Sol de México, el experto que los mexicanos en EU se dividen en tres grupos. “Por un lado tenemos a los naturalizados, es decir, los mexicanos inmigrantes que nacieron en México y que se trasladaron a Estados Unidos y por diferentes circunstancias lograron la ciudadanía y su derecho a votar. El segundo es el grupo de hijos de mexicanos que nacieron en territorio estadounidense y tienen ambas nacionalidades. Y por último están los mexicanos inmigrantes que no han logrado conseguir la ciudadanía y que se le conoce como indocumentados, este grupo no tiene derecho al voto”.

Se habla de que ahora si va a despertar el gigante dormido, pero ese gigante sigue dormido

Santibañez señaló que aunque los tres grupos pertenecen a la comunidad hispana, no necesariamente comparten la agenda electoral, y ante “una campaña tan tensa como la que se está viviendo, esas diferencias pueden ser importantes”.

Las principales comunidades mexicanas están distribuidas en los estados de Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada y California, que son los estados fronterizos, y en menor medida en Florida, Nueva York, Illinois, Georgia, Washington.

Las encuestas en Texas marcan una diferencia reducida, ahí los mexicanos pueden hacer la diferencia

Respecto a California, Santibáñez consideró que pese a que los votantes de origen mexicano representan 30% del electorado, no tienen mucho peso debido a que la entidad históricamente ha sido demócrata, “así que si votaran o no por Joe Biden, California no dejaría de ser azul.

“Hay otros estados donde los mexicanos podrían ser muy importantes: Texas,