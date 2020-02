Narco amenaza a comunidades indígenas de Colombia

Desconocidos asesinaron a tiros a un indígena en el convulso departamento colombiano del Cauca días después de que se advirtiera de amenazas de bandas narcotraficantes contra comunidades de la región y en medio del "paro armado" de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) detalló que el comunero Emilio Dauqui fue tiroteado en la noche del sábado en el resguardo de Las Delicias, en el municipio de Buenos Aires.

Ante esta situación, miembros de la guardia indígena "actuaron en protección y fueron recibidos a disparos", tras lo cual el resto de la comunidad salió a respaldar a sus líderes y los cuatro hombres armados que asesinaron a Dauqui huyeron en dos motocicletas.

El pasado 31 de diciembre, la ONU divulgó un informe en el que considera que la presencia de grupos armados ilegales en algunas zonas de Colombia "sigue teniendo consecuencias devastadoras, como reclutamientos forzados de menores, homicidios, desplazamientos, confinamientos y ataques y amenazas contra las autoridades y los líderes étnicos".

Por ese fenómeno también se ven afectadas las comunidades indígenas y afrocolombianas, en particular en los departamentos del Chocó y del Cauca, ambos en la costa del Pacífico.

Los 10 pueblos que hacen parte del CRIC denunciaron el miércoles pasado la publicación de panfletos y de amenazas contra sus autoridades, así como que el "paro armado" del ELN hace una mención especifica al departamento del Cauca.

El "paro armado", en el que la guerrilla suele restringir la circulación de vehículos, especialmente por carreteras y calles de pueblos alejados, irá hasta el lunes 17 de febrero.

El consejo pidió a los grupos armados que dejen de aislar a las comunidades, no recluten más menores, no instalen minas antipersonales, no amedrenten a la población y no se impongan "desde las armas" sobre las autoridades de las comunidades para tratar de conseguir control territorial.

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca denunció que sus líderes recibieron un panfleto en el que se les declara como "objetivo militar", firmado por presuntos disidentes de las FARC.