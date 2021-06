Países de la UE piden respeto de derechos de comunidad LGTB

Los líderes de 16 países europeos pidieron en una declaración conjunta divulgada este jueves que se respeten los "derechos fundamentales" de la comunidad LGTB, tras la adopción de una polémica ley en Hungría.

"Debemos continuar luchando contra la discriminación hacia la comunidad LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales), reafirmando nuestra defensa de los derechos fundamentales. Respeto y tolerancia están en el centro del proyecto europeo", señalaron los líderes.

La declaración incluye la firma del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y fue divulgada horas antes del inicio de una cumbre europea en Bruselas.

Mundo Costa Rica acepta el matrimonio igualitario

La declaración no menciona explícitamente a Hungría, pero hace referencia a "las amenazas a derechos fundamentales y en particular el principio de no discriminación con base en la orientación sexual".

La adopción de una nueva normativa legal en Hungría que prohíbe la "promoción" de la homosexualidad a menores de edad provocó un verdadero escándalo en la UE, después de reiteradas denuncias de acoso a la comunidad LGTB en ese país.

La controversia estalló con fuerza a nivel continental después que la UEFA rechazó un pedido para iluminar un estadio en Múnich con los colores del arcoíris antes de un partido de fútbol entre Alemania y Hungría.

Ante esa negativa, la municipalidad de Múnich decoró sus edificios públicos con esos colores (símbolo de la comunidad LGTB), en un gesto que fue seguido en diversas capitales europeas en la noche del miércoles.

Mundo Mujer trans recibe premio ACNUR por su lucha de derechos LGBTI en El Salvador

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló el miércoles que esa nueva legislación húngara es "una vergüenza".

Los líderes europeos realizan este jueves y viernes en Bruselas una cumbre con una apretada agenda centrada en cuestiones de relaciones exteriores, aunque la controversia con Hungría se situó como un asunto apremiante.