Persiste maltrato a niños migrantes en EU

WASHINGTON. Un grupo humanitario presentó una denuncia ante el Departamento de Seguridad Interior (DHS) de Estados Unidos por el "maltrato" a niños migrantes bajo la custodia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en la frontera con México.

Según la ONG Americans for Immigrant Justice (AI Justice) afirma que en 2021 el 70 por ciento de los niños con los que habló dijo haber sufrido malos tratos cuando estaban bajo la custodia de la CBP. Se quejaron de detención excesiva, abuso verbal y físico, privación de atención médica, carencia de alimentos y de agua, temperaturas bajas sin permitirle el acceso a mantas y separación de sus familias, señala la nota.

La demanda se presentó ante el DHS al mismo tiempo que denuncias similares interpuestas por otras organizaciones de defensa de los migrantes: Kids in Need of Defense (KIND), Florence Immigrant & Refugee Rights Project (FIRRP) y Immigrant Defenders Law Center (ImmDef), que representan a niños migrantes no acompañados en todo el país.

"AI Justice y otras organizaciones vienen denunciando abusos y trato atroz a niños migrantes a manos de la CBP durante años, pero nada ha cambiado", afirma Jennifer Anzardo Valdés, directora del Programa Legal para Niños de AI Justice.

"Estamos viendo un abuso sistémico bajo la custodia de la CBP, independientemente de quién esté a cargo a nivel federal", afirma la organización.

Ahora que el gobierno del presidente Joe Biden anunció que en mayo levantará las restricciones a la inmigración impuestas al comienzo de la pandemia, con lo que se espera un aumento de la llegada de migrantes a la frontera con México, la organización considera "vital" que la CBP priorice "condiciones sanitarias y de seguridad" para los jóvenes migrantes.