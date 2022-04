Niñas ucranianas están rapándose, y la razón es absolutamente indignante

Desde el primer momento en que Rusia invadió Ucrania, las imágenes e historias conmocionaron al mundo. Esta vez la terrible situación que viven las niñas ucranianas es indignante, pues decidieron raparse para dejar de ser atractivas y evitar ser violadas por soldados rusos.

Los atroces actos cometidos durante esta guerra están saliendo a la luz y uno de los casos es el que dio a conocer la cadena inglesa ITV NEWS.

En una entrevista para este medio, Maryna Beschastna, alcalde del pueblo Ivankiv, relató como dos hermanas de 15 y 16 años fueron violadas por soldados del Kremlin.

“Las mujeres fueron arrancadas de sus sótanos por el cabello, para que los soldados pudieran abusar de ellas” narró la funcionaria al agregar que ante este caso las mujeres decidieron raparse para que nadie las mirara más.

Los terribles casos de violación cometidos contra mujeres, niñas y niños ucranianos son más frecuentes. El diario español ‘El Mundo’ dio a conocer la historia de Elena, una mujer que fue violada por horas solo por ser esposa de un militar ucraniano.

La tarde del 3 de abril, Elena se encontraba en una tienda cuando soldados rusos ingresaron al inmueble y comenzaron a conversar con otros clientes.

“No podría escuchar de qué estaban hablando, pero me di cuenta que una persona me señalaba y decía ‘es una banderovka’”.

Al percatarse de que los militares la estaban observando, salió rápido de la tienda. A penas entró a su casa y los rusos ingresaron por la fuerza al domicilio.

“Me metieron a la cama, me apuntaron con una metralleta y me desnudaron”, narró la joven entre lágrimas. Agregó que casi no hablaban, excepto a veces para llamarla ‘banderovka’ o para decir ‘tu turno’.

Tras haber ocurrido la tragedia, los soldados se fueron de la casa pues ya era hora de ir hacer su guardia en el campamento.

Al finalizar Elena señaló que no ha podido hablar con nadie ni con un médico, ni mucho menos con su esposo, sin embargo, lo único que quiere es encontrar a sus hijos y que la pesadilla acabe.

Publicado originalmente en La Prensa