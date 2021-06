Putin asegura estar dispuesto a continuar el diálogo si EU también lo está

El presidente ruso, Vladimir Putin, se dijo dispuesto el jueves a seguir dialogando con Estados Unidos si sus dirigentes también lo desean, un día después de la primera cumbre con su homólogo Joe Biden, en Ginebra.

"Estamos dispuestos a seguir adelante con el diálogo, siempre y cuando el lado estadounidense también lo esté", dijo, en comentarios difundidos por televisión.

Mundo

Hablando de su encuentro con Biden, el presidente ruso señaló que "nos hemos podido entender y entender nuestras posturas sobre cuestiones clave".

Putin añadió que su homólogo estadounidense le pareció un "profesional" con quien "hay que trabajar muy atentamente para no perderse nada".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

También respondió a una pregunta sobre las capacidades cognitivas de Biden, a quien algunos detractores le reprochan su avanzada edad (78 años).

"A él no se le escapa nada, se lo garantizo", dijo.

Foto: AFP

"Sabe qué quiere conseguir y lo hace muy hábilmente, eso se ve rápidamente. Pero al mismo tiempo, la atmósfera fue bastante amigable", añadió.

Por contra, criticó a la portavoz del presidente estadounidense, Jen Psaki.

Mundo Biden acude al encuentro de Putin con un sinfín de desacuerdos por resolver

"Su agregada de prensa es una mujer joven, educada, guapa, pero no para de mezclarlo todo. No es que no esté educada o que tenga mala memoria sino que, simplemente, cuando la gente piensa que alguna cosa es secundaria, no le presta atención", afirmó.

"Los estadounidenses creen que no hay nada más importante que ellos mismos, es su estilo", continuó.

La primera cumbre entre Putin y Biden el miércoles en Ginebra fue calificada de "constructiva" por el presidente ruso y de "positiva" por el estadounidense, que buscaron una distensión en sus relaciones bilaterales.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Entre los resultados concretos más destacados de la cumbre está el inicio de un diálogo sobre seguridad estratégica, entre ellas las cuestiones del desarme, y el retorno de los embajadores de los dos países a sus puestos.

La portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zajarova, anunció el jueves que el embajador Anatoli Antonov volverá a Washington la próxima semana.