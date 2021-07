Software Pegasus debe prohibirse, señala Edward Snowden

Edward Snowden, el exanalista que destapó programas ilegales de espionaje electrónico de Estados Unidos, llamó a los gobiernos del mundo a prohibir el comercio de software espía, en medio de las nuevas revelaciones de Pegasus.

El estadounidense asilado en Rusia aseguró medios internacionales que ningún teléfono estará a salvo de los piratas informáticos patrocinados por el estado si no se toman medidas, pues la empresa israelí “NSO representa un nuevo mercado de malware, un negocio con fines de lucro al que no le importa la ley ni las regulaciones”.

“Esta es una industria que no debería existir”, afirmó, por lo que los gobiernos deben “imponer una moratoria global al comercio internacional de software espía”.

Además, mediante su cuenta de Twitter, Snowden dijo que NSO debe tener responsabilidad penal directa por su participación en “las muertes y detenciones de los afectados”, gracias a las herramientas digitales que vende a gobiernos.

Snowden, que trabajó para la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), saltó a la fama en 2013 tras revelar a la prensa los programas secretos de espionaje global de dicho organismo, hechos por los que la busca la justicia de su país.

Después de huir inicialmente a Hong Kong, se refugió en Moscú donde pasó varias semanas en la zona de tránsito del aeropuerto de Sheremetievo, hasta recibir en agosto de 2013 asilo por un año, que fue prolongado con posterioridad hasta que recientemente Rusia le dio permiso de residencia indefinido.

Snowden dio una entrevista a The Guardian y Radio Francia Internacional tras las revelaciones de espionaje mundial a activistas, periodistas y políticos a través del programa Pegasus, que tuvo como blanco por lo menos 50 mil números de teléfono a de “personas de interés” para gobiernos clientes de la israelí NSO.

El análisis de una muestra de teléfonos móviles encontró docenas de casos de infecciones exitosas y tentativas de Pegasus.

Snowden aseguró que los hallazgos del grupo de medios internacionales revelan cómo el malware comercial ha posibilitado a regímenes represivos colocar a muchas más personas bajo modelos de vigilancia mucho más invasivos.

Para el exanalista, las fuerzas policiales ya no necesitan órdenes judiciales para invadir la casa o el vehículo de alguien. “Ahora lo pueden hacer a la distancia, con poco costo y sin riesgo”.

“Si no se hace nada para detener la venta de esta tecnología, no serán sólo 50 mil objetivos. Serán 50 millones de objetivos y sucederá mucho más rápido de lo que cualquiera de nosotros sospecha”, aseguró The Guardian.

A diferencia de las empresas que fabrican vacunas, añadió, empresas como NSO vende “vectores de infección. No son productos de seguridad. No brindan ningún tipo de protección, ningún tipo de profiláctico. No fabrican vacunas, lo único que venden es el virus ".

Y advirtió que, ante el poder de virus como Pegasus, la gente común no puede hacer nada para detenerlo.

“¿Qué puede hacer la gente para protegerse de las armas nucleares? La única razón por la que NSO está haciendo esto no es para salvar al mundo, es para ganar dinero", dijo a Radio Francia Internacional.

También criticó a Estados Unidos y Europa por haber fracasado en imponer reglas más estrictas a esa industria.

Por ello, Snowden reiteró que la única solución a los productos espía es trabajar colectivamente en lograr una moratoria internacional sobre su venta, lo que evitaría el abuso ante las vulnerabilidades de los teléfonos móviles.