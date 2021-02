Sufren apagones más de 1.5 millones usuarios en Texas por onda gélida

El Paso.- La tormenta invernal registrada en Texas, también ha tenido graves consecuencias no sólo climáticas, ya que el servicio de energía eléctrica en el estado ha presentado fallas, provocando cortes en las casas.

De acuerdo a información proporcionada por el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT por sus siglas en inglés), refirió que en la entidad al menos 1.5 millones de clientes han sufrido cortes controlados de electricidad, agregando que dicha medida continuará realizándose los próximos días.

Los cortes de energía rotativos fueron iniciados por el ERCOT desde temprana hora de este lunes lo que significa que cientos de miles se quedaron sin electricidad por períodos cortos.

"Instamos a los tejanos a que pongan la seguridad en primer lugar", tuiteó ERCOT mientras instaba a los residentes a reducir el uso de electricidad.

El consejo administra el flujo de energía eléctrica en el estado. Casi 2.6 millones de clientes en Texas estaban a oscuras a las 8:20 am CST, según poweroutage.us, un sitio de rastreo de servicios públicos.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una declaración de desastre para todos los 254 condados del estado. A su vez, el presidente Joe Biden también declaró una emergencia en Texas en un comunicado el domingo por la noche. La declaración tiene la intención de agregar ayuda federal a los esfuerzos de respuesta estatales y locales.

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) informó que un apagón registrado en el norte del país se debió a la falta de gas que provocó la salida de centrales eléctricas.

El Cenace advirtió que a las 7:48 horas se presentó un desbalance entre la carga y la generación en el norte y noreste del país, esto debido a un alto flujo de energía eléctrica entre las regiones del sur y norte del país, ocasionado por las salidas de centrales eléctricas de generación por la falta de gas natural y la pérdida de algunos elementos de la Red Nacional de Transmisión.

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) indicó que el vórtice polar que afecta a Estados Unidos provocó cortes en el suministro de gas natural y volatilidad en el precio de este combustible.

Los cortes de electricidad, señaló la empresa productiva, están asociados a crecimientos importantes en la demanda y caída en la oferta tanto por reducción de fuentes de energía renovable como electricidad generada con gas natural por daños en la infraestructura, como es el congelamiento de ductos.

Ante esta situación, las autoridades de Estados Unidos han priorizado el consumo de gas natural en hogares, hospitales y zonas de consumo estratégico.