Tour de Francia retira demanda contra aficionada que provocó caída de ciclistas

El Tour de Francia retiró un demanda contra una espectadora que provocó una multitudinaria caída durante la primera etapa de la carrera, dijeron el jueves los organizadores a Reuters.

La aficionada, una mujer de 30 años, estaba bajo custodia en una comisaría de Landerneau, Bretaña, la región noroccidental francesa donde la mayor prueba ciclista mundial celebró sus primeras cuatro etapas.

La mujer estaba de espaldas a los ciclistas cuando pasaban, mostrando un cartel de cartón a una cámara de televisión. El alemán Tony Martin se chocó con el cartel, cayéndose y provocando una colisión con muchos corredores más.

The worst Tour de France crash I've ever seen pic.twitter.com/1jngQE1pYg — daniel (@cyclingreporter) June 26, 2021

"Estamos retirando la demanda. Esta historia se ha agrandado demasiado, pero nos gustaría recordar a todos las reglas de seguridad de la carrera", dijo el director del Tour, Christian Prudhomme.

"Si viene al Tour, sujete a su niño, a su perro y no cruce la carretera sin mirar. Y, por encima de todo, respete a los corredores, son los que merecen la televisión en vivo", agregó.

Cuando se llevaba recorrido un kilómetro de la cuarta etapa el martes, los ciclistas detuvieron la carrera durante un minuto para protestar de forma silenciosa por unas condiciones de carrera más seguras tras los accidentes.