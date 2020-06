Trump causa polémica al ordenar a Melania que sonría

El presidente norteamericano Donald Trump dio una muestra más de lo parece una mala relación con su esposa Melania Trump, luego que le pidió que sonriera a la prensa durante la colocación de una ofrenda floral en la estatua del Papa Juan Pablo II, en Washington.

Los hechos ocurrieron el martes, en medio de las protestas contra la violencia policial por la muerte de George Floyd, cuando la pareja presidencial inexplicablemente acudió al Centro Cultural Juan Pablo II en la Capital norteamericana, donde luego de colocar la ofrenda en el monumento del Papa que murió el 2 de abril 2005.

El suceso fue divulgado a través de un video en Youtube, por el medio británico The Independent, el cual ya cuenta con más de 250 mil vistas y, en él, se aprecia a Trump reprochando a su pareja al decirle: “podrías sonreír (Could you smile?)”.

En la grabación, se ve al mandatario fingir una sonrisa a las cámaras mientras tira de la mano de su pareja.

La acción del mandatario ha sido criticada en la red social, donde señalan los usuarios que Melania Trump luce triste y asustada, mientras “el país se está volviendo loco”.

Respecto a la aparición de Trump al colocar la corona de flores, Wilton D. Gregory, arzobispo de Washington, criticó la visita del mandatario al decir que le parece “desconcertante que se permita el uso de cualquier instalación religiosa para manipularla de una forma tan indignante que viola nuestros principios religiosos ante el llamado para defender los derechos de todas las personas, incluso de aquellas con las que diferimos”, dijo el religioso en un comunicado.

Durante el traslado del mandatario y su esposa, varias personas en la capital mostraron pancartas de protesta.