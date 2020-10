Abandonan auto tras persecución

Un automóvil al que se le marcó el alto por parte de elementos de Policía Estatal por parecer sospechoso al verlo repintado, fue abandonado tras una persecución en las inmediaciones de un terreno baldío, los hechos ocurrieron en la colonia Vista Hermosa.

Los uniformados observaron el vehículo cuando iba circulando por Paseo Central, por lo que le marcaron el alto, sin embargo, el conductor aceleró evadiendo la acción de los policías, fue así que una persecución comenzó.

Policiaca Tras persecución lo detienen con tráiler robado

El vehículo ingresó a la carretera 300, Amealco-San Juan del Río, luego ingresó a la colonia de Vista Hermosa, lugar donde ya se había desplegado un operativo por parte de los uniformados; los sujetos condujeron el auto hasta un camino de terracería donde lo dejaron abandonado.

Al arribo de los policías comenzaron a peinar el lugar, sin embargo, no logaron detener a nadie, el auto fue revisado, pero no se encontró nada sospechoso, se solicitó el apoyo de una grúa para moverlo del sitio, no se descartó que fuera reportado como robado, debido a que la pintura se veía de reciente aplicación, aún continuaba fresca.