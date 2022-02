Acabó fuera de la carretera al perder el control

El chofer de un auto perdió el control y terminó fuera de la carretera, además, chocó contra una cerca con alambre de púas, los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 175, de la federal 57, a la altura de El Sauz, Pedro Escobedo.

Se trató de un carro Vento en color negro, con placas queretanas, que, por razones que no fueron especificadas, el percance ocurrió, impactó un poste de la cerca, lo que le provocó daños en todo el frente, no hubo personas heridas, por lo que no fue necesaria, la intervención de cuerpos de emergencia.

Al sitio llegaron elementos de Guardia Nacional División Carreteras, quienes tomaron parte en lo ocurrido e indicaron al afectado lo que tenía que hacer en este tipo de casos.