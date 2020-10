Adulto mayor fue aventado por motociclista

Un hombre de la tercera que estaba intentando cruzar Boulevard Hidalgo, fue aventado por un motociclista que iba con dirección a la Central de Autobuses, ambos terminaron en la cinta de rodamiento con lesiones, al lugar llegaron socorristas de Cruz Roja para brindar asistencia médica a los dos.

Trascendió que el hombre estaba intentado cruzar el Boulevard, salió de la calle Ignacio Pérez y se dirigía hacia Ignacio Allende, justo donde no había camellón central, en el retorno ubicado en la zona, al ver que no venían autos comenzó su travesía, sin embargo, el motociclista quien iba pasando en ese momento con rumbo a la central, no pudo frenar y se lo llevo de paso, tirándolo al suelo.

El conductor de la ligera unidad, voló varios metros y terminó en la cinta de rodamiento, a pocos metros de las rayas peatonales ubicadas en la zona, algunas personas que se percataron de lo ocurrió solicitaron el apoyo correspondiente de las autoridades.

Al lugar llegaron elementos de Policía Municipal quienes solicitaron la intervención de paramédicos acudiendo socorristas de Cruz Roja, minutos más tarde, llegaron familiares de ambas partes.

Las autoridades dialogaron con los involucrados para deslindar la responsabilidad de ambas partes en lo ocurrido, trascendió que cada uno fue canalizado a un hospital por sus propios medios para que recibieran la asistencia médica necesaria.