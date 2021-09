Auto queda varado debajo de puente

El conductor de un auto no midió el peligro e ingresó debajo de un puente donde había importante cantidad de agua, quedando varado, se desconoce si hubo personas heridas, pues al llegar cuerpos de emergencia el carro había sido abandonado, los hechos ocurrieron en el puente que conduce de la comunidad de San Francisco a Dolores Godoy, en la carretera 57, a la altura del kilómetro aproximado 153.

Algunos automovilistas que iban por la zona se percataron de la presencia del carro, por lo que pidieron apoyo al 911, el agua se encontraba arriba de metro y medio, los vidrios del chofer y del copiloto estaban bajados.

No se encontró a nadie que reclamara el vehículo, por lo que no trascendió si hubo personas heridas o no, a los pocos minutos llegaron elementos de bomberos voluntarios, quienes comenzaron a trabajar en la zona.

Luego de terminar los trabajos, el lugar fue acordonado y se restringió el paso, hasta que el agua bajara el nivel, en tanto, se pidió a los ciudadanos tener precaución al circular por este tipo de desniveles ya que pueden ocurrir este tipo de eventualidades.