Auto se fue contra poste en Pedro Escobedo

Un automóvil compacto protagonizó un aparatoso accidente, luego de que su conductor perdiera el control del volante y terminará impactándose contra un poste de concreto perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los hechos ocurrieron sobre la avenida Panamericana, con dirección a El Sauz Alto, en el municipio de Pedro Escobedo, justo a unos cuantos metros del Panteón Municipal.

De acuerdo con información obtenida, el vehículo de la marca BMW, en color negro, transitaba con dirección a El Sauz Alto. Sin embargo, en algún momento de su marcha y por razones desconocidas, el conductor perdió el control del volante, lo que provocó que se impactara de lleno contra un poste que está ubicado sobre la avenida Panamericana, vialidad principal de Pedro Escobedo.

El ruido estruendoso del choque obligó a comerciantes de los alrededores a salir de sus negocios para observar lo que ocurría. Al notar el fuerte accidente, algunos de ellos llamaron de inmediato a la línea de emergencia 9-1-1 para reportar el hecho y solicitar apoyo de las distintas corporaciones. Otras personas se acercaron al vehículo para auxiliar al tripulante.

Al lugar, arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), quienes tomaron conocimiento de los hechos y abanderaron la zona para evitar algún otro percance. Trascendió que también se hicieron presentes paramédicos, quienes atender al conductor de la unidad, sin embargo, se determinó que no era necesario su traslado a algún hospital, pues no presentaba lesiones graves.

Derivado del accidente, el tránsito en esta zona se vio severamente afectado, toda vez que la circulación en este tramo de la vialidad se redujo a un solo carril. Por esta situación, elementos de Tránsito Municipal estuvieron en el sitio controlando el flujo vehicular, en tanto las otras corporaciones realizaban sus trabajos correspondientes.

Si bien no hubo personas lesionadas, el accidente dejó cuantiosos daños materiales, toda vez que la parte delantera del automóvil quedó destrozada. Se conoció que, a pesar del fuerte impacto, el poste de la CFE no presentó daños en su estructura, por lo que se determinó que no presentaban u riesgo para la población de esta zona.

Tiempo después del percance, la unidad fue retirada del sitio y la circulación en ambos carriles se retomó.