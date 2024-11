Auto volcó en aparatoso choque

Un auto terminó volcado luego de escenificar un brutal percance con una camioneta, ambos terminaron en el camellón central en la carretera que conduce a Tequisquiapan en la zona limítrofe con San Juan del Río.

Se trató de un vehículo Sentra en color gris y una camioneta Ford Edge en color blanco, una vez que ocurrió el percance el auto terminó con llantas al cielo en el cabello central y la camioneta se detuvo a los pocos metros.

Debido a lo aparatoso se pidió de manera inmediata la intervención de cuerpos de emergencia acudiendo elementos de Protección Civil de Tequisquiapan y de San Juan del Río, así mismo acudieron elementos de Policía Municipal y de bomberos voluntarios.

Se reportó que cuatro personas fueron valoradas en el hogar una de ellas una mujer sufrió una lesión que no fue grave y por ello no fue llevada al hospital de urgencia, fue valorada por paramédicos de Cruz Roja.

En el lugar se mantuvo el resguardo por parte de elementos de Policía Municipal de aquella demarcación hasta el arribo de elemento de la guardia nacional división carreteras ya que era un tramo de su competencia.

El lugar fue abanderado y se pidió la intervención de una grúa además las dos partes hablaron para llegar a un convenio para la reparación de los daños que fueron de consideración, el tramo tuvo que ser abanderado para evitar algún otro hecho de tránsito.