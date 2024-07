Auto y camioneta chocaron en la antigua Panamericana

Un fuerte choque ocurrió entre una camioneta y un automóvil, en el momento que uno de los dos choferes no dio el paso al otro. Los hechos fueron en la antigua carretera Panamericana, al poniente de San Juan del Río.

Se trató de un carro Vento y una camioneta Peugeot de modelo reciente, esta última presentó el golpe en su costado derecho y el carro el su lado frontal izquierdo, ambos quedaron atravesados en el paso.

No hubo personas lesionadas, por ello no fue necesario el apoyo de algún cuerpo de emergencia, las dos partes no lograban ponerse de acuerdo, además se negaban a moverse del sitio.

Una de las partes pidió la intervención de sus empresas de seguros para que los daños fueran reparados, a los pocos minutos llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Los policías de tránsito hablaron con los afectados para indicarles los protocolos a seguir, además de que las multas correspondiente fueron aplicadas por este hecho de tránsito.