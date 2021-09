Avanza investigación de la balacera en Tequisquiapan

Civiles podrían haber utilizado armas de fuego durante la balacera que ocurrió en la comunidad de Los Cerritos en Tequisquiapan, hecho que ocurrió el pasado viernes 10 de septiembre, así lo informó el Fiscal General del Estado, Alejandro Echeverria Cornejo en entrevista.

El pasado viernes al filo de las 22 horas, se registró una balacera en la mencionada comunidad, donde un joven perdió la vida tras recibir varios impactos de arma de fuego, y una persona más resultó herida, debido a esta situación, la Fiscalía informó que hizo un procesamiento en el lugar de lo ocurrido.

Policiaca Muere hombre herido por bala perdida

El día de hoy por la mañana, el Fiscal General del Estado informó: "Tenemos varios elementos balísticos, algunos de estos no corresponden a las corporaciones o a las instituciones, es muy probable que si haya existido la intervención de un arma por parte de los pobladores Pero esto no lo podemos determinar hasta que no tengamos con precisión el dictamen pericial".

Señaló que debido a la gran cantidad de gente que participó en esta riña, están en los estudios periciales con la finalidad de determinar la responsabilidad de cada uno de los participantes, también comentó que por esta situación no hay ninguna persona detenida, tanto civiles como policías.