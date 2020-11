Balean a hombre y escapan del sitio

Un hombre resultó lesionado por balazos luego de entablar una discusión con un par de sujetos, uno de ellos habría sacado un arma tipo revolver y le disparó, los hechos ocurrieron en un negocio de comida ubicado en el kilómetro 21, al pie de la carretera 120, en Tequisquiapan.

Trascendió que un par de jóvenes en aparente estado de ebriedad, no mayores a los 25 años llegaron a un establecimiento de tacos a bordo de una camioneta cerrada en color verde, uno de ellos descendió y solicitó algo de comida para llevar.

Policiaca Hombre asesinado a balazos en Cazadero

Otra camioneta, una tipo pick up Cheyene en color negra arribó al sitio, un hombre de aproximadamente 50 años de edad iba a bordo acompañado de una mujer, ambos, al parecer también bajó los influjos de bebidas embriagantes.

El hombre descendió de la camioneta, y sin conocer el motivo, comenzó una acalorada discusión con el joven de la camioneta verde, acto seguido, el que estaba esperando su comida, se acercó al hombre, sacó un arma tipo revolver, lo amenazó y luego le disparó en dos ocasiones.

Policiaca Atacan a balazos a hombre en Pedro Escobedo

Un tiro le dio en el pecho, muy próximo al brazo izquierdo y el otro a la pierna, posteriormente los dos sujetos jóvenes huyeron del sitio y el hombre terminó mal herido, sangre quedó en el suelo de donde ocurrieron los hechos.

La mujer que acompañaba al lesionado lo subió a la camioneta y se lo llevó con rumbo desconocido, alguien que se percató de lo que ocurrió dio parte al 911 acudiendo elementos de Policía de aquel municipio.

Policiaca Hombre herido de un balazo en Lomo de Toro

Los uniformados arribaron al sitio y tras contar con las características de ambas camionetas, se montó un operativo, que se extendió hasta San Juan del Río, sin embargo no hubo personas detenidas. Del herido de bala no se tuvieron más datos y si fue o no ingresado a algún hospital en Tequisquiapan o San Juan del Río.