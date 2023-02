Berenice se defendió de su agresor, lo lesionó y él falleció; familiares piden su libertad

Familiares de Berenice “N” piden su libertad en la sentencia de su juicio que se llevara a cabo los días 13, 14 y 15 de este mes, ya que aseguran hay pruebas que indican que actuó en defensa personal para evitar que su pareja sentimental la matara cuando entablaron una fuerte pelea, lo lesionó y esta herida le provocó su muerte, el hecho ocurrió el pasado 29 de enero de 2022 en el municipio de San Juan del Río.

Los datos que proporcionó la madre indicaron que la pareja estaba en su domicilio, Berenice “N” indicó a su pareja que ya no quería seguir con ella, esta situación desató su ira y comenzó a recibir una fuerte agresión.

“Los hechos fueron en el domicilio de mi hija, el muchacho actuó agresivamente hacia mi hija y ella actuó en defensa propia para defender su vida”, comentó Esmeralda Jiménez, mamá de Berenice.

El juicio de Berenice “N”, se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de febrero de este año, es decir a más de un año de que ocurrió el hecho, siendo un tribunal de enjuiciamiento en el municipio de San Juan del Río quien defina la situación de la acusada.

“Nosotros lo que estamos trabajando desde un término jurídico es el hecho de que hay pruebas contundentes que determina la situación que está comentando su mamá, Berenice fue agredida físicamente desde antes del hecho y que el día que se suscitó esta situación ella estaba defendiéndose de una agresión real inminente que puso en riesgo su vida”, dijo Giovanni Limón, abogado que lleva su caso.

Se indicó que el día de hoy se llevaría a cabo una manifestación en las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado, sub sede San Juan del Río, exigiendo su libertad, pues actuó para defender su vida.

“Estamos pidiendo la libertad ya de Berenice porque no se nos hace justo que por haberse defendido en defensa propia este encarcelada, ya lleva un año, entonces lo que queremos es justicia, justica, estamos clamando justicia por que no se me hace justo que mi sobrina este pagando algo que se quiso defender para ella”, indicó Silvia Carmona Medica, quien es además integrante de activista de VIH Sida 35 años.