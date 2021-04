Bultos de cemento bloquearon carretera

A un tráiler que jalaba una plataforma cargada con 15 toneladas de cemento, se le cayeron los bultos que llevaba, lo que bloqueó por algunos minutos la carretera Portezuelo- Palmillas, el accidente ocurrió poco después de la comunidad de Cazadero.

La pesada unidad era guiada hacia San Juan del Río, cuando su conductor, por razones que no fueron especificadas, perdió el control y estuvo a punto de salirse del camino, chocó contra unos letreros que derribó y luego su carga salió volando.

A pesar de lo aparatoso del hecho, la pesada mole no se volcó quedando la plataforma a un costado del camino intacta, no hubo personas heridas por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia, sin embargo, la carretera quedó bloqueada por varios minutos.

Así se mantuvo hasta que un grupo de personas, vecinos de la zona, comenzaron a congregarse en el sitio, quienes con palas comenzaron a liberar la circulación, luego pesados tráileres comenzaron a pasar por encima y poco a poco se fue permitiendo el flujo vehicular.

Del hecho tomaron parte elementos de Guardia Nacional División Carreteras, quienes tomaron parte en lo ocurrido, al sitio llegó personal de la empresa dueña del tráiler, que comenzó a retirar lo que quedó de la carga y una retro excavadora para liberar al cien por ciento, el flujo vehicular.