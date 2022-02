Caen dos por varias faltas en Escobedo

Un par de sujetos fueron detenidos, el primero por intento de robo a lugar cerrado en un rancho ubicado a un costado de la carretera 431, el segundo por faltas a la moral en plena vía pública, en el Jardín Reforma en la zona centro, los hechos ocurrieron en el municipio de Pedro Escobedo, así lo informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de aquella demarcación en un breve comunicado.

El primer sujeto, estaba en un rancho, cuando fue observado por personal de seguridad privada del mismo sitio sustrayendo diversos objetos, los guardias alcanzaron a detenerlo y dieron aviso al 911, por lo que al sitio llegaron policías municipales de aquella demarcación.

Tras explicar a los encargados de la seguridad pública lo que había sucedido, el sujeto se fue en calidad de detenido, los policías hicieron la recomendación a los elementos para reforzar su seguridad y que esta situación no volviera a ocurrir, indicó la dependencia de seguridad.

En el segundo caso, se informó que se visualizó a un masculino quien se encontraba realizándose tocamientos lascivos, frente a menores, en el jardín Reforma en la zona centro del municipio.

Ante esta situación se hizo un reporte al 911, acudiendo a los pocos minutos elementos de seguridad de esa demarcación y lo detuvieron, dicho sujeto no realiza ninguna actividad productiva actualmente, y se presentó como ex delegado de la comunidad San Antonio la D. Aunque aseguró no tener ningún padecimiento psicológico, se le pusieron a disposición diversas instancias en donde pueden realizar una atención respecto a dicha conducta.

Ambos detenidos, fueron llevados ante la autoridad correspondiente donde se definió su situación jurídica.