Aparatoso choque ocurrió cuando el chofer de un camión se llevó la puerta de un taxi, cuyo chofer se acababa de estacionar y estaba a punto de bajarse, los hechos ocurrieron en avenida Lomas de San Juan, en la zona oriente del municipio.

Los datos que proporcionó el chofer afectado refirieron que iba en su unidad de renta pública con dirección al norte sobre la transitada vialidad, apenas se acababa de estacionar cuando abrió la puerta del conductor.

Policiaca

No se había ni bajado, cuando por alguna razón que no fue especificada, el chofer de un camión de transporte público no la vio y se la llevó de filo doblándola completamente, ante la mirada atónita del que iba al volante.

El conductor del camión se detuvo a los pocos metros, luego de la colisión, como no hubo personas heridas, no fue necesario el apoyo de algún cuerpo de emergencia, solo el susto del hombre afectado.

Las dos partes comenzaron a hablar entre sí, algún ciudadano que vio lo que ocurrió dio aviso al 911, por lo cual llegó al lugar una unidad de Pegaso de la policía municipal, con dos elementos a bordo.

Los elementos de seguridad municipal indicaron a las dos parte que tenían que llegar a un acuerdo, pues de otro modo serían remitidos ante la autoridad competente, por lo cual se pidió el apoyo de las empresas de seguros.