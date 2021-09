Camioneta embiste a auto en la 57

Un choque entre una camioneta y un auto, ocurrió cuando el chofer de la primera no alcanzó a frenar y embistió al vehículo, el percance ocurrió debido a un muro de señalética que estaba mal puesto en mitad del carril de media velocidad pues metros adelante se estaban haciendo obras de mantenimiento a la carretera, en el kilómetro aproximado 170 de la carretera 57, con dirección a Querétaro a la altura de San Gil.

Los ocupantes del auto, un Volkswagen Vento en color azul con placas para el Estado de México, manifestaron que observaron a un auto que se fue de manera intempestiva hacia el carril de alta, por lo que el tráfico comenzó a detenerse de manera abrupta.

El chofer de la camioneta, una Pick Up en color rojo, no alcanzó a frenar y le dio al auto, ambos conductores lograron orillarse hacia el carril de alta velocidad, debido al choque los ocupantes presentaron algunos golpes menores, por lo que no fue necesaria la intervención de alguna unidad de emergencia.

Los involucrados comenzaron a dialogar sobre lo ocurrido, tras varios minutos llegaron a un acuerdo para el pago de los daños, para tal efecto fue necesario el apoyo de las empresas de seguros.

Uno de los automovilistas señaló que era una irresponsabilidad por parte de los encargados de las obras el no prestar atención a la señalética, pero no había a quien más reclamar pues el exceso de velocidad también pudo ser la causa del percance.