Camioneta embiste a otra y se da a la fuga

El conductor de una camioneta embistió otra unidad motora y luego aceleró para irse del sitio, los hechos ocurrieron en la carretera estatal San Juan del Río - Xilitla, debajo del puente que esta frente la centro expositor de San Juan del Río.

Información recaba en el sitio, señaló que una camioneta Nissan habría sido manejada a exceso de velocidad sobre la carretera 120, luego su chofer se incorporó hacia el camino que conduce al Centro Penitenciario.

Policiaca Escapa luego de provocar accidente

Fue en ese sitio donde una camioneta Volskwagen Saveiro en color blanco fue embestida sufriendo severos daños, el responsable, lejos de quedarse en el sitio, aceleró para irse de la zona.

El afectado bajó de su unidad motora, pero no pudo tomar las placas del otro vehículo, no hubo persona heridas, por lo que no fue necesaria la intervención de algún cuerpo de emergencia.

Al sitio llegaron elementos de Policía Estatal quienes abanderaron la zona, además, informaron sobre los protocolos que tenía que seguir el afectado para poder reclamar el pago de sus daños y acudir a la FGE a poner la denuncia correspondiente.