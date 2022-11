Camioneta repartidora de cilindros de gas ardió en carretera a Huichapan

Una camioneta repartidora de gas, fue consumida por el fuego, cuando presuntamente habría sufrido una falla mecánica en el motor, los hechos ocurrieron en la carretera a Pachuca, poco antes de la entrada a Puerta de Palmillas, al sitio acudieron cuerpos de emergencia para controlar las llamas.

Aunque no está clara la razón por la cual el fuego comenzó, no se descartó una falla mecánica, por lo que las llamas comenzaron, a pesar de que los que iban a bordo trataron de sofocar las llamas no lo lograron, las lenguas de fuego abrazaron a la camioneta de manera inmediata.

Policiaca Policías ayudaron a mujer a evitar que se arrojará de puente en la 57

Algunos automovilistas que iban por el sitio, solicitaron el apoyo correspondiente al 911, por lo cual al lugar se desplazaron elementos de bomberos voluntarios de San Juan del Río y de Protección Civil, los primeros cerraron la vialidad para permitir sus labores.

Tras varios minutos el fuego logró ser controlado, sin que se presentaran personas heridas debido a la situación, las labores de los vulcanos todavía se extendieron por un par de minutos más en tanto terminaron las maniobras de enfriamiento.

La carretera fue re abierta y la Guardia Nacional División Carreteras, ya habían tomado parte e indicaron a los propietarios de la unidad motora los pasos a seguir en este tipo de situaciones, pero ya se había pedido el apoyo de la empresa de seguros.