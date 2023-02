Caos en la carretera 57 por carambola

Hasta una hora es el tiempo que tardaron automovilistas en cruzar desde la central de autobuses hasta La Estancia debido a una carambola que ocurrió en la carretera 57 a la altura del kilómetro 168, en el municipio de San Juan del Río, en el accidente se vieron involucrados dos transportes de carga y una camioneta.

Los involucrados narraron que el tráfico comenzó a detenerse de manera intempestiva y esto ocasionó el percance, quedando todos atravesados en el carril de baja velocidad con dirección a la capital del estado.

Debido a la situación el tráfico comenzó a acumularse de manera importante de tal manera que a la altura de la central de autobuses en San Juan del Río se paraba totalmente.

En el accidente no hubo personas lesionadas solo los daños materiales, por lo cual no fue necesaria la intervención de algún cuerpo de emergencia, personal de la zona de obras invitó a los involucrados a que se movieran, pero no quisieron lo que complicó más la circulación.

Luego de un rato acudieron elementos de la guardia nacional división carreteras para tomar conocimiento y sacar los vehículos de la cinta de rodamiento ya se había pedido el apoyo de las empresas de seguro para la reparación de los daños.

El tráfico se acumuló de manera importante y a pesar de que la circulación fue abierta nuevamente el caos vehicular continuó por un par de minutos más.