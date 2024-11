Captan presunto exorcismo en calles de San Juan del Río

Un presunto exorcismo fue captado por una cámara de video vigilancia, vecinos indicaron que ocurrió a altas horas de la madrugada e incluso llegaron elementos de seguridad municipal para ver lo que ocurría, el hecho se dio en el callejón de 2 de abril, en la zona centro del municipio de San Juan del Río.

La versión de varios vecinos de la zona indicó que fue durante la madrugada que escucharon gritos inusuales a un costado de la iglesia del Calvario, la cual esta ubicada en el callejón de dos de abril, se oían gritos de la menor y de los adultos quienes estaban rezando a gritos.

“Me asome, los que estaban rezando nos dijeron que nos metiéramos, ellos estaban afuera de la iglesia y luego la niña empezó a hablar raro”, dijo uno de los vecinos.

Alguno otro de los vecinos comentó que se hicieron reportes a la línea de emergencia 911, por ello acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río quienes se entrevistaron con los presentes en el sitio.

Se dijo que ahí estuvieron un par de minutos los patrulleros, pero tras varios minutos se dijo que se retiraron de la zona, pues al parecer no estaban cometiendo ningún delito, luego los gritos volvieron a hacerse presentes.

La situación quedó grabada por una cámara de video vigilancia, en el documento se puede observar como están los adultos enfrente de la menor que se encontraba tirada en el suelo, incluso alguno le echó un líquido que al parecer era agua bendita.

Dijeron que desconocían de donde eran las personas, pues no parecían vecinos de la zona, pero por temor a esta situación inusual no quisieron investigar más sobre el tema, por ello se retiraron a su casa y no supieron más del tema.