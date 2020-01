Capturan a dos sujetos armados

Par de sujetos quienes portaban armas de grueso calibre y chalecos antibalas, fueron detenidos por elementos de Policía Municipal, luego de un oportuno reporte ciudadano, el actuar de los oficiales se concretó en la comunidad de Puerta de Palmillas poco después de las 3 de la tarde de este miércoles.

Luego del reporte que señaló a los sujetos armados a bordo de motocicletas, los uniformados montaron un operativo de búsqueda y localización logrando dar con los ellos, tras llevar a cabo una revisión se ubicaron por lo menos dos armas de grueso calibre, y un arma corta además de los chalecos antibalas, se supo de manera extraoficial que uno se habría dado a la fuga, sin que esta versión haya sido confirmada.

El estatus de los sujetos fue revisado y se corroboró que no trabajaban en alguna corporación de seguridad y que tampoco eran servidores públicos, por este motivo fueron detenidos, tres motocicletas fueron aseguradas, en por lo menos una no era legible el número de serie por lo que no se descartó que contara con reporte de robo vigente.

Trascendió de manera extraoficial que los sujetos no son oriundos de San Juan del Río y fueron trasladados a las instalaciones de la autoridad competente en donde se definirá su situación jurídica por la portación de armas de uso exclusivo.