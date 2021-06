Catean inmueble en el centro

Un cateo ocurrió en una casa ubicada en la calle Bernal, en el fraccionamiento Vegas del Río, trascendiendo de manera extra oficial que dicha acción habría sido efectuada por elementos de la Fiscalía General del Estado de Querétaro y el inmueble asegurado, los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado miércoles, en la zona centro del municipio de San Juan del Río.

Trascendió de manera extraoficial que, dicho el cateo habría estado relacionado, con el hallazgo de los cuerpos de dos hombres en avanzado estado de descomposición en la calle Colinas del Sol, en la colonia Colinas de Oriente el pasado 27 de mayo durante la madrugada.

Desde la noche del 26 de mayo, los vecinos de aquel sitio, fueron quienes alertaron a las autoridades sobre un fétido olor que salía de la casa de un piso en color beige, luego de acudir elementos de policía y de Protección Civil, trascendió que en el interior yacía el cuerpo de un hombre de aproximadamente 70 años dentro de un cuarto y otro de aproximadamente 37, en un sillón sentado en la sala, luego de la diligencia correspondiente ambos fueron trasladados a las instalaciones del SEMEFO.

El hombre de 37 años, habría sido identificado con el nombre de Jovany “N” y quien sería el morador de la casa ubicada en el fraccionamiento Vegas del Río, de donde las autoridades, luego de las diligencias correspondientes, se llevaron del sitio tres autos de lujo y una cuatri moto.

Las investigaciones en torno a este caso siguen en marcha, y aunque el móvil de los asesinatos no ha sido brindado, no se descartó que podría estar vinculado con el narcomenudeo, pero la dependencia de seguridad estatal, no ha brindado mayores datos acerca de este tema.