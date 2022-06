Chocan al no ceder el paso

Fuerte percance entre dos autos ocurrió cuando uno de los dos choferes no cedió el paso al otro vehículo, los hechos ocurrieron en la carretera estatal 122, a pocos metros del acceso a San Pedro Ahuacatlán.

Se trató de un carro Passat en color negro y de un Ibiza en color rojo, ambos con placas de circulación para el estado de Querétaro, tras el impacto los dos quedaron en una pequeña intersección que se encuentra en la zona.

Los dos vehículos presentaron daños de consideración, por lo que no fue posible moverlos, por las condiciones mecánicas en las quedaron, a pesar de lo aparatoso del hecho, no hubo personas que presentaran heridas de consideración, por lo que no fue necesario el apoyo de socorristas.

Los dos conductores comenzaron a hablar sobre lo que había ocurrido, al sitio llegaron elementos de policía estatal, quienes les explicaron que tenían que llegar a un acuerdo para el pago de los daños, pues de otro modo serían presentados ante la autoridad correspondiente.

Al sitio llegaron los ajustadores de seguros de ambas partes para que los daños fueran reparados, también se pidió el apoyo de una grúa para mover del sitio los vehículos colisionados, liberando así la circulación que se encontraba bloqueada.