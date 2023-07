Chocan par en crucero

Un par de vehículos chocaron en un cruce cuando uno de los dos choferes no cedió el paso al otro, la situación se presentó en la incorporación de la carretera 57 y Boulevard Hidalgo, en la zona sur del municipio de San Juan del Río.

Se trató de un carro Chevrolet Beat en color gris y una camioneta Jeep en color negro, en algún momento ocurrió la descortesía vial y por ende el choque, que los dejó atravesados en mitad de la circulación.

El flujo en la zona quedó severamente afectado, no hubo personas heridas, por ello no fue necesario el apoyo de algún cuerpo de emergencia, los dos choferes no se querían mover hasta que llegara alguna patrulla.

Alguien dio aviso al número de emergencia, por ello acudió una patrulla, los elementos que iban a bordo tomaron algunas fotografías y luego de hablar con los involucrados pidieron que se movieran los vehículos.

La circulación quedó liberada y los elementos de seguridad comenzaron a hablar con los conductores, les fue explicado que tenían que llegar a un acuerdo para las reparaciones pues de otro modo serían puestos a disposición de la autoridad correspondiente.

Al final, se pidió la intervención de las empresas de seguros para que los daños fueran reparados, por ello a cada uno de los involucrados, el ajustador les entregó un pase para el taller correspondiente.