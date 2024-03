Chocaron al no ceder el paso en zona centro

Una camioneta y un carro escenificaron un choque, pues el conductor de uno de ellos no cedió el paso al otro. El percance se presentó en la calle Hidalgo en la zona centro del municipio de San Juan del Río, las dos partes llegaron a un acuerdo para el pago de los daños.

Se trató de un carro Renault en color gris y una camioneta Chevrolet Pick Up, el primero iba saliendo de estar estacionado y la otra era guiada hacia la zona norte del municipio, en algún momento ocurrió el choque que dejó a los dos vehículos atravesados.

Como no hubo personas heridas, no fue necesario el apoyo de algún cuerpo de emergencia, por ello ambos conductores se bajaron para hablar sobre lo que había ocurrido. Se dijo que no lograban ponerse de acuerdo para la reparación de los daños.

Una patrulla de policía municipal llegó al sitio para abanderar la zona, se informó que se dio aviso a elementos de Tránsito Municipal quienes al llegar hablaron con las dos partes, luego sacaron unas fotografías para dejar asentado como estaba el lugar de los hechos.

Los vehículos fueron retirados de la zona para liberar el flujo vehicular y se informó a los choferes que tenían que llegar a un acuerdo o de otro modo serían remitidos ante el juzgado cívico. Las multas correspondientes fueron aplicadas.