Chocaron dos en acceso a la avenida Universidad

Un par de camioneta chocaron y terminaron atravesadas en mitad del paso vehicular, los hechos ocurrieron en avenida Universidad esquina con Paseo Central, en la zona oriente del municipio de San Juan del Río.

Se trató de una camioneta Ford en color rojo y una Nissan Kicks en color plata, ambas con láminas de circulación para el estado de Querétaro, luego del percance los dos quedaron atravesado en el carril de alta velocidad con dirección a Tequisquiapan.

Policiaca Terminaron la fiesta tras robar alcohol

No se reportaron personas lesionadas por este hecho de tránsito, por ello no fue necesario el apoyo de algún cuerpo de emergencia de manera inmediata, las dos partes comenzaron a hablar entre sí para el pago de los daños, pero no podían conciliar el pago de las reparaciones.

Las camionetas se quedaron en mitad de la circulación y los conductores no pretendían moverlas hasta que llegaran las autoridades correspondientes para tomar parte, lo cual, según testigos, tardó más de una hora y media en ocurrir.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Las dos partes pidieron el apoyo de sus empresas aseguradoras para los pases a los talleres correspondientes, al arribo de los patrulleros que tomaron parte se les pidió que se movieran para liberar el flujo vehicular, además de explicarles que tenían que llegar a un acuerdo pues de otro modo serían llevados al juzgado cívico.