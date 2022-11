Chocaron dos por no ceder el paso

Dos vehículos se vieron involucrados en un choque, luego de que uno de ellos no le cedió el paso al otro, provocando el fuerte percance. Los hechos ocurrieron pasado el mediodía del domingo sobre la Carretera Federal 120 San Juan del Río-Coroneo, a la altura del kilómetro 3, en las inmediaciones del puente conocido como La Noria.

De acuerdo con testigo, la camioneta pick-up marca Chevrolet transitaba con dirección a Amealco cuando un automóvil deportivo de la marca Mitsubishi que salía de un camino de terracería la impactó en el lado derecho del copiloto, lo que provocó que ambos automóviles perdieran el control y quedaron a un costado del puente conocido como La Noria, en uno de los accesos a la comunidad de Senegal de las Palomas.

Por el hecho, arribaron al lugar elementos de la Guardia Nacional Guardia Nacional División Carreteras, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y resguardaron la zona. De igual forma arribó una ambulancia que presta el servicio al interior del fraccionamiento San Gil, cuyos paramédicos atendieron y valoraron a los dos conductores determinando que no presentaban lesiones de gravedad por lo que no fue necesario su traslado a un nosocomio.

Derivado de los hechos no se vio afectado el tránsito por dicha la carretera. Sin embargo, algunos automovilistas curiosos disminuían su velocidad al pasar por el lugar para observar lo que había ocurrido.

Si bien no se registraron personas lesionadas por el choque, los daños materiales en ambos vehículos fueron considerables, toda vez que el automóvil deportivo de la marca Mitsubishi quedó destrozado de su parte delantera y con el parabrisas estrellado; en tanto la camioneta pick-up marca Chevrolet en color verde sufrió daños en el lado del copiloto y también el parabrisas quedó arruinado.

Una vez concluidas sus labores, los paramédicos se retiraron del sitio. En el lugar permanecieron ambos conductores quienes sostuvieron un dialogo para llegar a un acuerdo y solventar los daños generados por este accidente.

Para prevenir accidentes automovilísticos y con ello la pérdida de vidas humanas, la Guardia Nacional en reiteradas ocasiones ha hecho una serie de recomendaciones a los conductores que transitan por las carreteras del país, entre las que se encuentran revisar las condiciones mecánicas del automóvil antes de iniciar el viaje, respetar las señales viales, no manejar cansado, verificar que todos los tripulantes utilicen el cinturón de seguridad, no conducir en estado de ebriedad, respetar los límites de velocidad, no rebasar por la derecha, ni por el acotamiento y tener buena visibilidad en el vehículo, con el fin de poder observar la carretera y a quienes transitan por ella.