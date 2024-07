Chocaron par al no medir su distancia

Un choque ocurrió en el momento que el chofer de un auto no frenó a tiempo y estrelló detrás de una camioneta. El accidente ocurrió en avenida Universidad a la altura de Granjas Banthí, en la zona oriente de San Juan del Río.

Se trató de un carro Tiida en color guinda y una camioneta Escape en color azul, luego del impacto, los dos quedaron detenidos en mitad del carril de alta velocidad, lo que ocasionó intensa carga vehicular en ese punto.

Policiaca Incautan contendores con huachicol en cateos en San Juan del Río

Como no hubo personas heridas, no fue necesario el apoyo de algún cuerpo de emergencia, sin embargo, algunos ciudadanos pidieron el apoyo a la línea de emergencia 911, pues no se querían mover.

A los pocos minutos llegaron patrulleros que hablaron con las dos partes, uno de los choferes manifestó que no se quería mover hasta que llegara su empresa de seguros, pero tras explicarle que ellos como policías daban fe de lo ocurrido se movieron y liberaron el paso.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Las multas correspondientes fueron aplicadas, y al arribo del ajustador, también se pidió una grúa para mover del sitio el auto, pues tuvo una fuga en su radiador y no hubo manera de moverla de otra manera.