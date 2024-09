Chocaron vehículos en carretera a Tequisquiapan

Un par de vehículo chocaron en el momento que uno de los dos choferes no le dio el paso al otro. El accidente se presentó en la carretera San Juan del Río-Xililta, en la entrada al fraccionamiento Los Cipreses, en la zona norte del municipio de la demarcación sanjuanense.

Se trató de un carro KIA en color blanco con placas de circulación para el estado de Querétaro, así mismo un Honda en color vino con láminas para la misma entidad federativa. Una vez que ocurrió el choque ambos quedaron atravesados en mitad del paso.

Policiaca Atoran otra pipa huachicolera en Santa Matilde

Ninguno de los dos conductores se quería mover, lo que provocó el cierre de la calle. Como no hubo personas lesionadas, no fue necesario el apoyo de algún cuerpo de emergencia. Las dos partes no lograban ponerse de acuerdo.

Hasta el punto llegó una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, cuyos policías hablaron con las dos partes involucradas para explicarles los protocolos a seguir y pedir que se movieran los vehículos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Las empresas de seguros fueron solicitadas para las reparaciones correspondientes, por ello una vez que llegó su ajustador y sacó varias fotografías, una grúa acudió para mover los vehículos de la zona y remitirlos al taller competente para su reparación.