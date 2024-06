Chocaron y provocaron caos en la zona de obras

Un choque ocurrió entre una camioneta y un auto, tras el impacto quedaron detenidos en el carril de baja velocidad lo que provocó intensa carga vehicular en la zona de obras en la carretera 57, a la altura de La Palma en el municipio de Pedro Escobedo.

Fueron un auto Nissan March en color blanco y una pick up, luego del impacto los dos quedaron detenidos, no hubo personas lesionadas solo los daños, por ello no fue necesario el apoyo de algún cuerpo de emergencia.

Policiaca

Los conductores comenzaron a hablar entre si para llegar a un acuerdo, pero no se movían del sitio, fue por ello que la carga vehicular en ese punto se intensificó de manera importante.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional División Carreteras quienes abanderaron la zona y tras tomar algunas gráficas hablaron con los dos involucrados para moverlos del sitio.

Los dos conductores pidieron el apoyo de sus empresas de seguros para que los daños fueran reparados, además de que los vehículos los dejaron fuera de la carretera a pocos metros del puente que conduce a La Palma.

