Clausuran establecimiento por incumplir normas de operación

La Coordinación Municipal de Protección Civil informa que la noche de ayer se llevó acabo la clausura de un establecimiento, ubicado en la zona oriente, y dedicado a la venta de pollo frito, por incumplir varias normas de operación.

En la información difundida se detalla que se clausura establecimiento por parte de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Dirección de Inspección y Protección Civil Municipal, por falta de medidas de seguridad, ya que no contaban con botiquín, peritajes estructurales, de gas, así como peritajes eléctricos, programa interno de protección civil, ni evidencias de Capacitación.

Policiaca Unidad anticovid suspendió un restaurante

No presentó licencia de funcionamiento, de parte de la dirección de protección contra Riesgos Sanitarios incumplimiento de obligaciones sanitarias, no tiene medidor de CO2, ni protocolos, ni registros, no cuenta con bitácoras de la limpieza del establecimiento, no tienen señalización de medidas de seguridad sanitaria.

Por lo que se colocaron sellos de clausura temporal en la entrada de dicho inmueble.