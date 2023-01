Cuatro heridos en pelea de tierras

Cuatro comuneros resultaron heridos cuando se enfrentaron a golpes con un grupo de choque que los intentó despojar de sus tierras ejidales, los hechos fueron en el ejido La Estancia, al poniente del municipio de San Juan del Río.

Los datos que fueron proporcionados por los afectados indicaron que son un grupo de ejidatarios que no han querido vender sus tierras a, ciertas personas que, dijeron ellos tienen muchos poder político, indicando que no han recibido apoyo adecuado de autoridades estatales.

“Llego un autobús ya nosotros cuando llegamos ya estaban todos abajo, ellos querían agarrar la posesión de ahí, no los dejarnos entrar, hace como dos o tres meses vino una licenciada Espejel, que era la que lidereaba todo eso, vino también con unas personas de seguridad ya traían una caseta para ponerla en la entrada, ahorita nos imaginamos que es lo mismo nada mas que ahorita trajeron a muchos acarreados que nos empezaron a agredir y golpearon a tres cuatro personas”, dijo Francisco Arellano uno de los afectados.

Fueron cuatro las personas que resultaron heridas por los sujetos, todos ellos acudieron a la Fiscalía General del Estado en donde se abrió la correspondiente carpeta de investigación, por las lesiones que presentaron.

Dijeron que iban a defender sus tierras, pues incluso son parte de su herencia familiar, en el sitio estaban abuelos, hijos y nietos, quienes han heredado el trabajo en las tierras desde que son muy pequeños.

Señalaron que están dispuestos a defender lo que es de ellos hasta donde tope, pues nadie les va a quitar lo que tanto trabajo les ha costado y menos porque no les han pagado absolutamente ni un peso.

“Pues ahorita no nos queda de otra más que quedarnos aquí a que no lleguen de nuevo, porque ya tomando posesión ellos pues no las pueden quitar, los que estamos aquí estamos conscientes que hasta donde tope, si es con arma, con arma vamos a estar aquí presentes” comentó Daniel Arellano otro afectado en esta situación.

Finalmente, pidieron el apoyo de gobierno federal, pues aseguraron que no han recibido el apoyo del gobierno estatal como ellos hubiesen querido.