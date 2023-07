Daños colaterales por cierre carretero

Dentro de los daños colaterales que se registraron, luego de terrible accidente sobre la autopista federal 57, fue el tráfico que quedó detenido en alto total en ambos sentidos de esa arteria, situación que generó que, los choferes se bajaran de las unidades para dimensionar la magnitud de lo ocurrido durante la madrugada.

Los transportistas atrapados en el embotellamiento, tras el percance que se registró la madrugada del miércoles en la autopista México- Querétaro, en la que se vieron involucradas alrededor de ocho tráileres que se incendiaron, refirieron que no pudieron hacer sus entregas como se tenía pactado.

Local Liberan carriles de la 57 con dirección a la Ciudad de México

Bernardo González Prieto, quien es transportista desde hace 35 años, refirió que debía llegar a Irapuato con los primeros rayos del sol, sin embargo, el fuerte percance que se registró en esta transitada arteria lo mantuvo por largas horas a un lado de su tráiler, en espera de que los cuerpos de emergencia liberaran el paso.

Ante ello, su unidad se quedó justamente en el kilómetro 159, y en el interior de su caja traía cartones con aceite, mismos que tenía que entregar en una empresa guanajuatense.

"Esto tronó como si hubiera sido un tanque de gas y de repente solo se vio la flama de los vehículos, ya me he accidentado aquí, pero si por unos metros yo hubiera estado adelante, tal vez mi cuerpo estaría adentro. Hay que dar gracias a Dios que no pasó a mayores y estamos esperando a que liberen, pero va a llevar horas".

A propósito de este accidente es necesario mencionar que escuelas como el Instituto Santiago vieron canceladas sus actividades, debido al puente de acceso a esta institución estuvo cerrado, generando un impacto en la dinámica cotidiana de las familias.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En lo que corresponde a las comunidades como El Rodeo, Lomo de Toro y Guadalupe de Las Peñas, buscaron la manera de salir del embotellamiento que mantiene cerrada la circulación de la autopista Federal 57, tanto en dirección Querétaro como hacia la Ciudad de México.