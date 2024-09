Detectan al mes, 50 tomas de huachicol en Querétaro

Derivado de los operativos diarios realizados por la 17a Zona Militar, en colaboración con diversas fuerzas de seguridad, se han detectado "un promedio de 50 tomas clandestinas al mes" de hidrocarburos en el estado de Querétaro, lo que equivale a un promedio de al menos una toma por día, así lo informó el titular de esta dependencia, Vinicio Perea Alcaraz, quién detalló los esfuerzos constantes para combatir el robo de combustible, también conocido como "huachicol".

El comandante Perea Alcaraz confirmó que esta problemática persiste principalmente en los municipios de Corregidora, Querétaro y San Juan del Río, donde se concentra la mayor parte de las intervenciones.

"Es en el mismo lugar donde se presenta el intento de robo de combustible y los estamos atendiendo ahí principalmente", señaló el comandante, al subrayar que no ha habido un aumento significativo en los casos, gracias al trabajo coordinado con la policía estatal, las policías municipales, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

A pesar de los esfuerzos, la detección de tomas clandestinas sigue siendo una labor diaria. En el mes de agosto, las fuerzas de seguridad lograron llevar a cabo detenciones relacionadas con este delito.

Sin embargo, el comandante enfatizó que es difícil erradicar completamente estas prácticas, dado que "desafortunadamente diario están pretendiendo hacer de las suyas".

En cuanto a la geografía del delito, Perea Alcaraz indicó que la zona de la sierra de Querétaro no presenta un problema significativo en este aspecto, debido a la dificultad de acceso y la ausencia de ductos en esa región.

"No, no pasa por los ductos. Es difícil el acceso, entonces no, no es fácil afortunadamente, pero en donde se presente estamos atendiendo", afirmó.

El comandante también hizo un llamado a la ciudadanía para que evite la compra de combustible de procedencia ilegal, ya que esto no solo fomenta la delincuencia, sino que también puede causar daños a los vehículos.

"Definitivamente, siempre que ha sido así el que la población adquiera este combustible está propiciando que haya mayor delincuencia", expresó, insistiendo en la importancia de generar conciencia sobre los riesgos asociados.

Señaló que dichos resultados son producto de un trabajo continuo que involucra múltiples operativos y la colaboración interinstitucional para garantizar la seguridad y estabilidad en el estado.

Perea Alcaraz reiteró que dichos operativos se realizan de manera diaria como una medida preventiva, asegurando que las fuerzas armadas están comprometidas en la lucha contra el robo de hidrocarburos, protegiendo tanto los recursos del país como la seguridad de los ciudadanos.

Apuntó que esta lucha contra el "huachicol" no solo representa un esfuerzo por parte de las autoridades, sino que también requiere el apoyo y la conciencia de la ciudadanía para evitar que estas prácticas ilegales continúen afectando la economía y la seguridad en Querétaro.