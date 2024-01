Detención de sujeto causó alarma en Escobedo

Un sujeto que tenía una orden de aprehensión fue detenido en medio de un despliegue operativo por parte de elementos de la Policía de Investigación del Delito, la situación provocó alarma entre ciudadanos quienes pensaron que se trataba de un levantón, los hechos fueron en la localidad de San Fandila en el municipio de Pedro Escobedo.

Era poco antes de las once de la mañana de ayer, los elementos de investigación adscritos a la Fiscalía General del Estado de Querétaro tenían ya días investigando la ubicación de un sujeto que tenía una orden de aprehensión vigente por un delito que había cometido en el pasado.

Las investigaciones de los elementos de seguridad estatal los llevaron hasta la localidad de San Fandila en el municipio de Pedro Escobedo, el juez ya había otorgado la orden de aprehensión, fue por ello que solo esperaron el momento exacto para interceptarlo en la vía pública.

Una vez que lo observaron y luego de increparlo sobre sus datos, el sujeto intentó salir corriendo, los confrontó e incluso los intentó agredir, por ello quiso evadir el actuar de los representantes de la ley.

Los elementos lo sometieron e ingresaron a uno de los vehículos oficiales que no tiene logotipos de la institución, fue por ello que algunos ciudadanos que observaron lo que estaba ocurriendo pensaron que se trataba de alguna especie de levantón, con el fin de privar de su libertad al implicado.

Autoridades informaron de manera extraoficial que, durante el traslado a la subsede en San Juan del Río, el detenido manifestó sentirse mal, fue por ello que fue valorado por paramédicos quienes solo informaron que tenía un cuadro de deshidratación, pero nada grave, por ello fue llevado ante la autoridad correspondiente donde tendría que responder por sus delitos.