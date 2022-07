Detenida por omisión de cuidados

Una mujer fue detenida, tras una denuncia contra ella por parte de vecinos, la cual la señaló como la responsable de omisión de cuidados en contra de sus hijos, todos menores de edad, al sitio llegó personal del DIF municipal de San Juan del Río y elementos de policía, los hechos fueron en Pueblo Quieto, al norte del municipio.

Los datos que proporcionó la dependencia de seguridad señalaron que fueron vecinos de la calle 3 de septiembre, quienes hicieron la denuncia correspondiente al 911 de manera anónima, pues se indicó que los menores no eran procurados, no se les daba de comer, no se les bañaba, entre otras cosas.

Debido a esta situación, personal del sistema de Desarrollo Integral para la Familia (DIF), en San Juan del Río, acudió con las autoridades para hacer las investigaciones conducentes, luego de corroborar lo que se había mencionado, los policías procedieron a asegurada a la mujer.

Los niños fueron puestos en resguardo por el personal, quienes iniciaron una denuncia en contra de la mujer, por tal motivo, la detenida, fue llevada ante la autoridad conducente donde se definió su situación jurídica por el presunto delito de omisión de cuidados.

Finalmente, las autoridades invitaron a los ciudadanos a realizar este tipo de denuncias al número de emergencia 911, las 24 horas del día, los siete días de la semana.