Dos heridos en hechos diferentes

Dos personas resultaron heridas durante la mañana de ayer, la primera de ellas, un jovencito que se encontraba realizando ejercicio de tipo parkour, se clavó un pedazo de vidrio que lo lesionó; los hechos en Río Moctezuma; en el segundo caso durante una riña un hombre recibió el impacto de un arma deportiva en un brazo en el fraccionamiento Loma Alta.

Trascendió que el joven muchacho arribó a una plaza ubicada junto a un súper mercado, cuando comenzó a realizar diversos ejercicios, fue entonces que en uno de esos brincos no calculó bien y se cayó, en el piso había varios fragmentos de vidrio, uno se le enterró en la pierna.

Policiaca Piden apoyo para localizar a menor desaparecida en Paso de Mata

Por el fuerte dolor no se pudo mover, así que ahí se quedó tirado, pidió apoyo a unas mujeres que iban caminando por la zona, las cuales al ver la sangre se asustaron y de inmediato llamaron al 911, socorristas de protección civil luego de estabilizarlo, lo llevaron a un hospital.

En el segundo caso un hombre comenzó una discusión con un sujeto, luego comenzaron a escucharse gritos, sin embargo, uno de los dos sacó un arma deportiva y le disparó al otro lesionándolo en una extremidad.

Al lugar se solicitó apoyo de paramédicos quienes acudieron a los pocos minutos y le brindaron apoyo al hombre que no requirió ser llevado a un hospital, pues la contusión no lo ameritó; policías también habían tomado conocimiento de lo ocurrido, sin embargo, no quiso proceder contra su agresor, por lo que fue orientado por los uniformados.