Empistolados agredieron a vigilante

Par de sujetos armados fueron asustados por un guardia de seguridad de un fraccionamiento ubicado al norponiente del municipio, muy cerca de el Barrio de San Isidro, durante la madrugada de ayer, los tipos abrieron fuego en contra de la caseta de vigilancia del residencial, no se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales.

Se supo que el par de sujetos fueron observados por el oficial de seguridad privada en el interior del residencial entre las sombras de la madrugada, notó que en su poder tenían un arma, lo cual alertó al agente, quien de inmediato se comunicó al 911.

El tipo que llevaba la pistola se percató de que estaban siendo delatados por lo que realizó un disparo contra la caseta de vigilancia provocando daños en el inmueble, para después escabullirse a toda prisa entre las sombras.

Por fortuna el disparo no alcanzó a lesionar al guardia quien ya había alertado a las autoridades correspondientes, a los pocos minutos llegaron elementos de policía municipal quienes, tras recabar la media filiación de los sujetos peinaron la zona sin lograr la ubicación de nadie, no esta claro si los sujetos habrían cometido algún ilícito dentro o fuera del fraccionamiento ya que se supo de manera extraoficial que no hubo alguna denuncia formal por algún acto delictivo en la zona.