En Rancho Banthí, FGE recuperó autos robados

Dos camionetas que contaban con reporte de robo vigente fueron ubicadas dentro de un predio por elementos de Policía de San Juan del Río, en la calle Guadalupe Victoria en Rancho Banthí, la Fiscalía General del Estado de Querétaro logró su recuperación tras un cateo.

Los elementos de Policía se mantenían en recorridos de vigilancia cuando observaron ambas unidades y tras verificar algunos datos se constató que contaban con reporte de robo, por lo que el lugar fue asegurado y resguardado.

En tanto, se dio aviso a la autoridad correspondiente acudiendo elementos de Policía Investigadora del Delito y tras algunas investigaciones se solicitó a un juez una orden de cateo para ingresar al lugar.

La camioneta Nitro en color negro y una Nissan Pick up tipo plataforma robada en Toluca, fueron recuperadas de este lugar y se trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Querétaro Sub Sede San Juan del Río para entregarlas a sus dueños, no hubo personas detenidas en estas acciones.