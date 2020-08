Exigen alto a la construcción de parador turístico

Un grupo de 40 personas, la mayoría manifestó ser de la comunidad de Santiago Mexquititlan, en Amealco de Bonfil, tienen tomada la caseta de cobro de Palmillas con dirección a la ciudad de México, exigen poner alto a la construcción de un parador turístico y de un eje vial en aquella zona.

El contingente arribó alrededor de las 12 de día y cerraron los carriles de cobro disminuyéndolo a uno solo.

En algunos carteles y mantas se pudo leer "Alto al despojo", "No más pisotear a la comunidad indígena" "Fuera Rosendo Anaya" y "no comercialización de nuestras tradiciones".

No hubo alguien que se manifestara como representante o líder, si no ser una asamblea de pueblos indígenas, no se sabe a ciencia cierta cuántas horas estarán en la zona.

La circulación en la pista de rodamiento se encuentra hecha un caos, por lo que se recomienda precaución si va a circular por la zona.